Архангелогородец, ты нужен ФСБ! Условия приема

Академия ФСБ России, Институты ФСБ России пограничного профиля, Академия ФСО издавна считаются элитными учебными заведениями. Поступить туда непросто. Требования к будущим сотрудникам ФСБ предъявляются высокие. Впрочем, у юношей нашей области, мечтающих связать свою жизнь со службой в органах безопасности, имеется возможность поступления в Высшие и средние учебные заведения ФСБ России. Прием заявлений в Архангельске уже идет.
Хотя учебный год только начался, тянуть с подачей заявления всё же не стоит. Уже в марте 2022 года приём документов прекращается, а задач перед абитуриентами стоит немало. Им предстоит собрать необходимые документы, пройти медкомиссию, сдать спортивные нормативы и ряд тестов. Особое внимание обращается на морально-нравственные качества кандидата, в том числе проводится диагностика и на употребление наркотиков. Медицинская комиссия проводится специалистами военно-медицинской службы ФСБ бесплатно, а жителям области оплатят проезд до Архангельска и обратно.
В настоящее время идёт набор по специальностям:
«Перевод и переводоведение»,
«Пограничная деятельность»,
«Специальные радиотехнические системы»,
«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»,
«Судовождение»,
«Информационные системы»,
«Компьютерные сети»,
«Криптография»,
«Правовое обеспечение национальной безопасности»
В структуре органов безопасности есть Академия ФСБ России, Академия ФСО России и Институты ФСБ России пограничного профиля, (г.г. Москва, Орёл, Калининград, Санкт-Петербург, Курган, Хабаровск, Анапа).
Вступительные экзамены указанные ВУЗы проводят на месте.
По своим способностям можно выбрать уровень обучения, т.е. получить высшее или среднее профессиональное образование.
Отметим, что предлагаемое обучение является бесплатным и курсанты поступают на полное государственное обеспечение. По окончании ВУЗа выпускнику присваивается воинское звание и даётся направление для дальнейшего прохождения службы.
Общие требования к кандидатам.
Приглашаются юноши в возрасте до 22 лет (отслужившие службу по призыву до 24 лет) с образованием не ниже среднего. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ. Также необходимо представить характеристики и рекомендации.
Как подать заявление, куда обратиться
Обращаться следует в отдел кадров Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.
Телефоны для справок: 8 (8182) 21-82-22, 21-83-84.
Адрес РУФСБ России по Архангельской области: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.54.
Наши сотрудники помогут Вам определиться с выбором специальности и учебного заведения, предоставят необходимую информацию, ответят на имеющиеся вопросы.