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Архангелогородец, ты нужен ФСБ! Условия приема

Академия ФСБ России, Институты ФСБ России пограничного профиля, Академия ФСО издавна считаются элитными учебными заведениями. Поступить туда непросто. Требования к будущим сотрудникам ФСБ предъявляются высокие. Впрочем, у юношей нашей области, мечтающих связать свою жизнь со службой в органах безопасности, имеется возможность поступления в Высшие и средние учебные заведения ФСБ России. Прием заявлений в Архангельске уже идет.

Хотя учебный год только начался, тянуть с подачей заявления всё же не стоит. Уже в марте 2022 года приём документов прекращается, а задач перед абитуриентами стоит немало. Им предстоит собрать необходимые документы, пройти медкомиссию, сдать спортивные нормативы и ряд тестов. Особое внимание обращается на морально-нравственные качества кандидата, в том числе проводится диагностика и на употребление наркотиков. Медицинская комиссия проводится специалистами военно-медицинской службы ФСБ бесплатно, а жителям области оплатят проезд до Архангельска и обратно.

В настоящее время идёт набор по специальностям:

«Перевод и переводоведение»,

«Пограничная деятельность»,

«Специальные радиотехнические системы»,

«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»,

«Судовождение»,

«Информационные системы»,

«Компьютерные сети»,

«Криптография»,

«Правовое обеспечение национальной безопасности»

 

В структуре органов безопасности есть Академия ФСБ России, Академия ФСО России и Институты ФСБ России пограничного профиля, (г.г. Москва, Орёл, Калининград, Санкт-Петербург, Курган, Хабаровск, Анапа).

Вступительные экзамены указанные ВУЗы проводят на месте.

По своим способностям можно выбрать уровень обучения, т.е. получить высшее или среднее профессиональное образование.

Отметим, что предлагаемое обучение является бесплатным и курсанты поступают на полное государственное обеспечение. По окончании ВУЗа выпускнику присваивается воинское звание и даётся направление для дальнейшего прохождения службы.

 

 

Общие требования к кандидатам.

 

Приглашаются юноши в возрасте до 22 лет (отслужившие службу по призыву до 24 лет) с образованием не ниже среднего. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ. Также необходимо представить характеристики и рекомендации.

 

Как подать заявление, куда обратиться

 

Обращаться следует в отдел кадров Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

 

Телефоны для справок: 8 (8182) 21-82-22, 21-83-84.

Адрес РУФСБ России по Архангельской области: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.54.

 

Наши сотрудники помогут Вам определиться с выбором специальности и учебного заведения, предоставят необходимую информацию, ответят на имеющиеся вопросы.  

02 сентябрь 11:22 | : Будни

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