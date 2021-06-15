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Сгинь, чума! Число заразившихся СOVID в Архангельске и Северодвинске приближается к сотне

265 заражений за сутки! Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 300 человек.


Среди новых заболевших:


97 архангелогородцев;


94 северодвинца (36 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);


28 жителей г. Котласа;


14 новых случаев выявлено в г. Новодвинске;


9 – в Ленском районе;


по 5 – в Котласском и Вельском районах;


3 – в г. Коряжме;


2 – в Плесецком районе;


по 1 – в Красноборском, Верхнетоемском, Пинежском, Приморском, Устьянском и Холмогорском районах.


Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездки в Турцию.


18 август 12:30 | : Будни

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