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Десятая часть архангельских компаний начали внедрять экологичный подход

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, сколько архангельских компаний придерживаются экологичного подхода – отказываются от пластиковой посуды, практикуют раздельный сбор мусора в офисе и т.д.

 

Сегодня тренд на экологичность набирает все большую популярность – теперь это касается не только товаров и услуг, но и образа жизни в целом.

 

Так, по данным рекрутеров, сегодня молодые соискатели все чаще выбирают компании, которые подходят им по ценностям – в том числе и в отношении к экологии. Кроме того, новая зеленая этика уже влияет на таможенную и налоговую политику, а также отношение к компании инвесторов.

 

По данным онлайн-опроса, который был проведен Зарплатой.ру 20-24 июля во всех регионах страны (1916 респондентов) – в том числе и в Архангельске – среди менеджеров по персоналу – представителей малого и среднего бизнеса, 11% архангельских компаний в той или иной мере начали практиковать экологичный подход. 

 

Из них 15% компаний отправляют отходы на переработку, 12% отказались от использования одноразовой посуды и пластиковых пакетов, 10% установили в офисе раздельные контейнеры для сортировки мусора, 8% сокращают потребление бумаги и электроэнергии, 2% практикуют сбор макулатуры, 1% установили в офисе контейнер для сбора использованных батареек, 1% - используют на кухне измельчитель бытовых отходов (диспоузер).

 

При этом опрошенные рекрутеры признались, что пока менее четверти сотрудников поддерживают курс компании на экологизацию.

29 июль 09:42 | : Будни

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