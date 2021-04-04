Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельское УФСИН за полгода: садиться стали меньше

В УФСИН России по Архангельской области прошло заседание коллегии по подведению итогов  оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности исправительных учреждений за первое полугодие текущего года под председательством начальника  Управления генерал-майора внутренней службы Алана Купеева.

В мероприятии приняли участие старший инспектор по особым поручениям отдела организации психологической работы УВСПР ФСИН России Юлия Конышева, руководители всех подразделений областного УФСИН, а также начальники отделов и служб аппарата Управления. Вначале заседания Алан Борисович подчеркнул, что полугодие завершилось контрольной проверкой ФСИН России. Отмечена положительная динамика в развитии учреждений УИС региона, но в то же время имеется ряд недостатков, которые необходимо устранить в установленные сроки. 

Затем слово предоставили представителю ФСИН России Юлии Конышевой. Она довела до собравшихся информацию по требованиям Федеральной службы исполнения наказаний к организации работы по профилактике деструктивного поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также личного состава ведомства.

После этого по направлениям деятельности отчитались заместители начальника УФСИН России по Архангельской области. В своих докладах они сделали упор на актуальность выполняемых задач, а также отразили  моменты, требующие особого внимания и контроля со стороны личного состава региональной УИС.   

В целом оперативно-служебная обстановка в учреждениях УФСИН оставалась стабильной и управляемой. Количество лиц, содержащихся в учреждениях, составляет около шести с половиной тысяч, это почти 800 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение полугодия деятельность оперативных аппаратов была направлена, в первую очередь, на предотвращение преступлений и правонарушений со стороны осужденных, обеспечение их безопасности. Также в текущем периоде оказана помощь правоохранительным органам региона в раскрытии более 400 преступлений прошлых лет.

Большое внимание по-прежнему в подразделениях УФСИН уделяется развитию производства и увеличению трудоустроенных осужденных. Так, в первом полугодии 2021 года учреждениями произведено товарной продукции на сумму почти 465 миллионов рублей. Более 40% дохода получено от лесозаготовки и деревообработки. Продолжается и модернизация Центров трудовой адаптации осужденных. В рамках реализации федеральной целевой программы приобретено новое деревообрабатывающее и швейное оборудование.

Воспитательная работа  с осужденными – одно из приоритетных направлений деятельности УИС региона. В учреждениях на постоянной основе проводятся культурно-массовые, спортивные мероприятия и кружковая работа. Кроме того, помимо среднего образования, 31 осужденный в настоящее время получает высшее. Для поддержания социально-полезных связей  в условиях ограничительных мер осужденным предоставляются видеосвидания. Так, в первом полугодии их проведено более девяти тысяч.

Также в ходе коллегии рассмотрели вопросы, касающиеся личного состава, а именно, комплектования кадрового состава, организации воспитательной работы с сотрудниками, нарушения служебной дисциплины. Кроме этого не остались в стороне и такие направления деятельности как тыловое и медицинское обеспечение.

После основных докладов по наиболее актуальным вопросам были заслушаны начальники структурных подразделений Управления и руководители подведомственных учреждений по недостаткам, выявленным в ходе контрольной проверки.

Подводя итоги коллегии, руководитель ведомства  Алан Купеев отметил удовлетворительную работу подведомственных учреждений и призвал руководителей продолжать практику личного контроля всех вопросов функционирования вверенных им подразделений.

Завершилось заседание коллегии торжественным награждением ведомственными наградами особо отличившихся сотрудников и присвоением очередных специальных званий.

12 июль 11:30 | : Будни

Главные новости


«Про моего папу». Памяти Ксении Драгунской
Культуристы личности. Кандидаты в Госдуму от Поморья как они есть

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (122)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20