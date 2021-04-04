Архангельское УФСИН за полгода: садиться стали меньше

В УФСИН России по Архангельской области прошло заседание коллегии по подведению итогов оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности исправительных учреждений за первое полугодие текущего года под председательством начальника Управления генерал-майора внутренней службы Алана Купеева.
В мероприятии приняли участие старший инспектор по особым поручениям отдела организации психологической работы УВСПР ФСИН России Юлия Конышева, руководители всех подразделений областного УФСИН, а также начальники отделов и служб аппарата Управления. Вначале заседания Алан Борисович подчеркнул, что полугодие завершилось контрольной проверкой ФСИН России. Отмечена положительная динамика в развитии учреждений УИС региона, но в то же время имеется ряд недостатков, которые необходимо устранить в установленные сроки.
Затем слово предоставили представителю ФСИН России Юлии Конышевой. Она довела до собравшихся информацию по требованиям Федеральной службы исполнения наказаний к организации работы по профилактике деструктивного поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также личного состава ведомства.
После этого по направлениям деятельности отчитались заместители начальника УФСИН России по Архангельской области. В своих докладах они сделали упор на актуальность выполняемых задач, а также отразили моменты, требующие особого внимания и контроля со стороны личного состава региональной УИС.
В целом оперативно-служебная обстановка в учреждениях УФСИН оставалась стабильной и управляемой. Количество лиц, содержащихся в учреждениях, составляет около шести с половиной тысяч, это почти 800 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение полугодия деятельность оперативных аппаратов была направлена, в первую очередь, на предотвращение преступлений и правонарушений со стороны осужденных, обеспечение их безопасности. Также в текущем периоде оказана помощь правоохранительным органам региона в раскрытии более 400 преступлений прошлых лет.
Большое внимание по-прежнему в подразделениях УФСИН уделяется развитию производства и увеличению трудоустроенных осужденных. Так, в первом полугодии 2021 года учреждениями произведено товарной продукции на сумму почти 465 миллионов рублей. Более 40% дохода получено от лесозаготовки и деревообработки. Продолжается и модернизация Центров трудовой адаптации осужденных. В рамках реализации федеральной целевой программы приобретено новое деревообрабатывающее и швейное оборудование.
Воспитательная работа с осужденными – одно из приоритетных направлений деятельности УИС региона. В учреждениях на постоянной основе проводятся культурно-массовые, спортивные мероприятия и кружковая работа. Кроме того, помимо среднего образования, 31 осужденный в настоящее время получает высшее. Для поддержания социально-полезных связей в условиях ограничительных мер осужденным предоставляются видеосвидания. Так, в первом полугодии их проведено более девяти тысяч.
Также в ходе коллегии рассмотрели вопросы, касающиеся личного состава, а именно, комплектования кадрового состава, организации воспитательной работы с сотрудниками, нарушения служебной дисциплины. Кроме этого не остались в стороне и такие направления деятельности как тыловое и медицинское обеспечение.
После основных докладов по наиболее актуальным вопросам были заслушаны начальники структурных подразделений Управления и руководители подведомственных учреждений по недостаткам, выявленным в ходе контрольной проверки.
Подводя итоги коллегии, руководитель ведомства Алан Купеев отметил удовлетворительную работу подведомственных учреждений и призвал руководителей продолжать практику личного контроля всех вопросов функционирования вверенных им подразделений.
Завершилось заседание коллегии торжественным награждением ведомственными наградами особо отличившихся сотрудников и присвоением очередных специальных званий.