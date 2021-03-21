ЦУР помогает жителям Архангельской области разобраться с мусором

С начала года жительница Няндомского района пыталась разобраться со счетами, выставляемыми ООО «ЭкоИнтегратор» за вывоз мусора. Плата, как известно, начисляется исходя из количества проживающих. В квартире прописано четыре человека, но двое детей переехали в Архангельск, о чем регоператор был своевременно проинформирован.
«Оплата приходит за четверых, хотя в феврале ходила в офис, взяли ксерокопии документов, что дети не проживают с нами, а квитанции так и идут», пожаловалась женщина во ВКонтакте.
Специалисты ЦУР запросили необходимые для переоформления счетов данные и передали их региональному оператору, который повторно проверил сведения. В результате выяснилось, что обособленное подразделение ЭкоИнтегратора в Няндоме использовало данные из домовой книги, предоставленные в декабре 2020, по которым в квартире проживало ещё 4 человека, и продолжал выставлять счета исходя из этих сведений. Региональный оператор и Центр Расчётов внесли изменения, которые отразятся в счетах за май – сумма за вывоз ТКО сократиться вдвое, о чем ЦУР проинформировал заявителя.
А вот еще случай...
Жительница поселка Авнюгский Верхнетоемского района разместила во ВКонтакте пост, в котором обратила внимание на скопление мусора и разместила в подтверждение фото. По ее словам, на протяжении трёх недель мусор из контейнеров возле ее дома не вывозили. В последнее время в системе «Инцидент Менеджмент» ежедневно фиксируется от десяти до тридцати и более подобных обращений в сутки по всей области.
Жалоба жительницы поселка Авнюгский в тот же день была переадресована региональному оператору. ООО «ЭкоИнтегратор» отреагировало оперативно, и уже на следующий день мусор был вывезен. Публикации в соцсетях дают возможность как региональному оператору, так и местным властям получать достоверную информацию о положении дел, и принимать оперативные решения по устранению проблем.