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Осужденные в Североонежске взяли под опеку одинокого ветерана

С просьбой оказать содействие пожилому человеку, который проживают один в квартире, к  руководству исправительного центра обратились представители администрации муниципального образования "Североонежское". Желание изъявили несколько отбывающих наказание в изолированном участке, функционирующем как исправительный центр. 

Так случилось, что мужчина уже длительное время проживает один и является инвалидом по зрению. В силу обстоятельств ему трудно поддерживать чистоту в своем жилье.  Осужденные  помогли ветерану выполнить небольшой  косметический ремонт в квартире и навели в ней порядок. Делали они это в свободное от основной работы время.

За оказанное содействие, уважительное отношение к старшему поколению осужденные были отмечены благодарственными письмами от имени главы муниципального образования "Североонежское" Юрия Старицына.

 

 

20 апрель 10:32 | : Будни

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