Осужденные в Североонежске взяли под опеку одинокого ветерана

С просьбой оказать содействие пожилому человеку, который проживают один в квартире, к руководству исправительного центра обратились представители администрации муниципального образования "Североонежское". Желание изъявили несколько отбывающих наказание в изолированном участке, функционирующем как исправительный центр.
Так случилось, что мужчина уже длительное время проживает один и является инвалидом по зрению. В силу обстоятельств ему трудно поддерживать чистоту в своем жилье. Осужденные помогли ветерану выполнить небольшой косметический ремонт в квартире и навели в ней порядок. Делали они это в свободное от основной работы время.
За оказанное содействие, уважительное отношение к старшему поколению осужденные были отмечены благодарственными письмами от имени главы муниципального образования "Североонежское" Юрия Старицына.