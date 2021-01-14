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Россияне считают, что золотой век космонавтики – это Гагарин и Королев

Мнение о том, что Россия является ведущей космической державой, сегодня разделяет вдвое больше россиян, чем в 2013-м. Однако большинство опрошенных уверено, что «золотой век» российской космонавтики — это эпоха Сергея Королева и Юрия Гагарина. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Три четверти россиян (76%) уверены, что ведущей космической державой нашу страну можно было назвать во времена Сергея Королева и Юрия Гагарина. Именно в конце 1950-х — начале 1960-х СССР добился убедительных успехов в космической отрасли — запустил первый искусственный спутник Земли и отправил человека в космос, аргументируют респонденты. Такое мнение больше распространено среди опрошенных старше 45 лет (82%).

По мнению 18% респондентов, «золотой век» российской космонавтики — это времена пилотируемой станции «Мир». Такую позицию чаще разделяют мужчины (21% против 15% среди женщин) и опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (22%).

15% россиян уверены, что ведущая роль в освоении космоса принадлежит России сегодня. По сравнению с аналогичным исследованием 2013 года, такая точка зрения стала почти вдвое более распространенной (восемь лет назад — 8%). Судя по комментариям, в лидерстве нашей страны на космической арене опрошенных убеждают строительство космодрома «Восточный», запуск тяжелого корабля «Ангара—А5» и пилотируемые космические полеты.

Лишь 4% опрошенных называют периодом расцвета инженерно-космической мысли 90-е годы. 6% респондентов уверены, что наша страна никогда не была лидером в космосе.

Рассуждая о необходимых нововведениях для дальнейшего развития космической отрасли, по сравнению с 2013 годом россияне стали реже упоминать необходимость реформирования системы управления (46 и 31%), а вот тема международного сотрудничества стала упоминаться в 1,5 раза чаще (20 и 30%), и о том, что нужно повышать заинтересованность населения, также стали говорить чаще (18 и 23%).

Романтика космоса влечет россиян: о полете к звездам мечтает треть россиян, а особенно часто — программисты, инженерно-технические работники и аналитики.

13 апрель 07:07 | : Будни

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