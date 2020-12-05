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Каждый третий россиянин хочет в космос "как Гагарин и Титов"

О полете в космос мечтает почти треть россиян, а особенно часто об этом задумываются программисты, инженерно-технические работники, аналитики и менеджеры по закупкам. В преддверии Дня космонавтики в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 5000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Хотел бы полететь в космос 31% россиян, не хотели бы — 57%. В своем желании примерить скафандр мужчины признаются чаще женщин (38% против 24%). Чем выше доход респондентов, тем чаще они мечтают о звездах: если среди россиян с доходом менее 30 тыс. руб. полететь в космос хотели бы 25%, то среди опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. — уже 36%. Желание своими глазами увидеть Землю с орбиты зависит и от возраста опрошенных: 35% среди россиян моложе 34 лет и 22% среди россиян от 45 лет.

Чаще всех о полете в космос мечтают программисты и инженерно-технические работники (по 46%), аналитики (45%), менеджеры по закупкам (44%), квалифицированные рабочие (38%) и системные администраторы (37%), реже всех — медсестры (14%), юристы и HR-менеджеры (по 23%), операторы call-центра, менеджеры по логистике и водители (по 24%).

12 апрель 11:05 | : Будни

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