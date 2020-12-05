SIM-карты МегаФона становятся все более самостоятельными

В Архангельской области абоненты МегаФона в два раза увеличили количество самостоятельных активаций SIM-карт через мобильное приложение оператора и сервис Госуслуг. Такой способ подключения к мобильной связи клиенты выбирают, приобретая SIM-карты через несетевую розницу компании.
SIM-карты МегаФона с саморегистрацией жители Архангельской области могут приобрести в магазинах «у дома», у крупных ритейлеров «Детский Мир», «М.Видео», DNS, «Эльдорадо» и др., в собственном интернет-магазине МегаФона, на AliExpress Россия, Ozon и Wildberries, а также в киосках «Роспечать» в Архангельске. Всего в регионе насчитывается порядка 1400 пунктов продаж, реализующих SIM-карты с саморегистрацией. Это почти в семь раз больше, чем в начале года.
«Клиентов привлекают новые возможности и удобство подключения к сети МегаФон. Это особенно актуально для нашего региона, где зачастую деревни и села находятся на расстоянии до 300 км от крупного города или районного центра. Теперь, чтобы быстро получить доступ к мобильным услугам и сервисам МегаФона даже не обязательно приходить в специализированный салон связи. Купить SIM-карту и зарегистрировать ее можно самостоятельно в удобном для абонента месте и в удобное время. Такой способ подключения ожидаемо стал популярным у наших клиентов», – отмечает Сергей Остапчук, руководитель по продажам на массовом рынке отделения МегаФона в Архангельске.
Активировать SIM-карту абонент может самостоятельно в течение нескольких минут в мобильном приложении МегаФона, там же выбрать подходящий тариф, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с возможностью сохранения неизрасходованных гигабайтов и минут. Для того, чтобы начать пользоваться услугами достаточно сфотографировать паспорт или авторизоваться на портале Госуслуг. Активация займет не более 10 минут.