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Работодатели стали лояльней относиться к татуированным сотрудникам

Отказов соискателям с татуировками за год стало меньше. В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

SuperJob выяснил, что работодателей, которые отказывали кандидатам из-за наличия татуировок, за год стало немного меньше: 14% в 2020-м и 10% сейчас. При этом в обществе стало больше неприятия подобного способа самовыражения: год назад отрицательно относились к татуировкам 40% россиян, сегодня таких 46%. Количество желающих татуироваться стабильно: 17—18%. Однако если в прошлом году число россиян, имеющих тату и готовых сделать еще, выросло до 60%, то сейчас вернулось к уровню прошлых лет (53%).

Женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам, и мечтами набить рисунок на теле женщины делились чаще. Молодежь и россияне с невысоким уровнем дохода также чаще рассказывали о положительном отношении к тату и желании сделать татуировку, чем респонденты старше 45 лет и опрошенные с зарплатой более 80 тыс. руб.

27 март 08:03 | : Будни

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