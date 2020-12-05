Архангельская область обошла Санкт-Петербург по вводу мест в детсадах и стала лидером в СЗФО

Архангельская область стала лидером в Северо-Западном федеральном округе по вводу новых мест в детсадах.
Рейтинг регионов по вводу в действие мощностей и объектов образования составили в Агентстве деловой информации Top-RF.ru на основе данных Росстата за 2020 год.
Как выяснилось, в минувшем году в дошкольных образовательных организациях Архангельской области (без учета авт. округа) было введено 2240 мест. Это лучший показатель во всем Северо-Западном федеральном округе.
Для сравнения в Санкт-Петербурге в минувшем году в дошкольных образовательных учреждениях было введено всего 1455 мест. Такой результат позволил Северной столице занять в рейтинге регионов СЗФО по вводу мест в детсадах только второе место.
На третьей строчке рейтинга оказалась Ленинградская область, где в 2020 году в детсадах появилось 1380 мест для дошколят.
Кстати, по этому показателю Архангельская область попала и в ТОП-20 федерального рейтинга, заняв там достойное 12 место.
Напомним, что вчера в день своего 100-дневного «юбилея» вступления в должность мэр Архангельска Дмитрий Морев посетил недавно открывшийся детсад «Клюковка». Репортаж об этом читайте здесь.