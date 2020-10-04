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"Только не Скорпион!". При приеме на работу могут поинтересоваться вашим гороскопом

Рекрутерам 4% компаний приходится учитывать совместимость знаков зодиака при подборе персонала. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Вопрос: «Учитывается ли в вашей компании совместимость знаков зодиака при подборе персонала?» — вызвал справедливое негодование у подавляющего большинства рекрутеров (93%). «Средневековье!»; «Знаки зодиака не используем. Считаем данный подход не научным».

Все позиции, конечно, никто на астрологическую совместимость не проверяет. Но все же бывают в практике менеджеров по персоналу запросы подобрать специалистов определенных знаков зодиака на некоторые позиции — о них рассказали 4% опрошенных: «Зависит от прихоти руководителей»; «Финдир просил найти ему ассистента, весы по знаку зодиака»; «Руководитель отдела продаж на полном серьезе брал на работу только раков, продавали, и правда, неплохо».

26 декабрь 07:39 | : Будни

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