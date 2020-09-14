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Виктор Павленко: Единую систему оказания кардиологической помощи необходимо сохранить

Виктор Павленко, мэр Архангельска в 2008-15 годы, член Совета Федерации в 2015-20 годы прокомментировал информацию о закрытии кардиологического корпуса 1-й городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич.

- С большой тревогой воспринял сообщение СМИ о том, что якобы принято решение о превращении кардиохирургического корпуса 1-й горбольницы Архангельска в инфекционный стационар для лечения пациентов с коронаровирусной инфекцией.

Напомню, что строительство кардиокорпуса началось еще в 1991 году, и было успешно завершено 13 лет назад, благодаря тому, что муниципалитет смог обеспечить софинансирование.

В итоге в Архангельске была создана эффективная кардиологическая служба, которая, начиная с момента поступления, проводит все этапы лечения пациента, который выписывается только на реабилитацию. По сути это уникальный центр, где больной получает весь комплекс необходимых процедур: отделение кардиохирургии располагает собственной реанимацией, отделение неотложной кардиологии (для больных с острым инфарктом миокарда, острой сердечной недостаточностью, острыми тромбоэмболиями), ангиорентгенхирургии, специализированное операционное отделение, специализированные кардиологические отделения для диагностики и лечения гипертонии, других сердечно-сосудистых заболеваний.

Именно здесь архангелогородцы и жители области могут оперативно получить высокотехнологическую медицинскую помощь. Закрытие кардиокорпуса по сути приведет к ликвидации единой системы оказания кардиологической помощи населению Архангельска. Этого допускать нельзя!

Считаю, что принято неправильное управленческое решение. Для инфекционного стационара для лечения пациентов с коронаровирусом целесообразней использовать одно из отдельно стоящих зданий 7-й горбольницы в Соломбале, или корпуса военного госпиталя Министерства обороны на набережной Северной Двины.  

14 декабрь 15:09 | : Будни

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