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+179. Коронавирус бьет по Архангельску, Котласу и Северодвинску

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье были инфицированы еще 179 человек.

Их «адреса»:

  • 91 архангелогородец;
  • 17 северодвинцев (трое из заболевших — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
  • 16 котлашан;
  • 9 новодвинцев;
  • 8 новых случаев выявлены в Вельском районе;
  • по 7 — в Приморском, Холмогорском и Няндомском районах;
  • по 4 — в Коряжме и Ленском районе;
  • по 2 — в Плесецком и Онежском районах;
  • по одному — в г. Мирном, а также в Коношском, Каргопольском, Вилегодском и Виноградовском районах.

Выздоровели всего 60 пациентов.

06 октябрь 13:36 | : Будни

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