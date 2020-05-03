+179. Коронавирус бьет по Архангельску, Котласу и Северодвинску

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье были инфицированы еще 179 человек.
Их «адреса»:
- 91 архангелогородец;
- 17 северодвинцев (трое из заболевших — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- 16 котлашан;
- 9 новодвинцев;
- 8 новых случаев выявлены в Вельском районе;
- по 7 — в Приморском, Холмогорском и Няндомском районах;
- по 4 — в Коряжме и Ленском районе;
- по 2 — в Плесецком и Онежском районах;
- по одному — в г. Мирном, а также в Коношском, Каргопольском, Вилегодском и Виноградовском районах.
Выздоровели всего 60 пациентов.