В центре Архангельска на месте будущего храма взошла пшеница

«Несмотря на плохую почву, с примесью строительного лома, зерна взошли. После обмолота, весь урожай пойдет на выпечку просфор – богослужебного хлеба для поминания живых и усопших на Проскомидии». Об этом ИА «RUSNORD» сообщил староста прихода и собственник земельного участка на Чумбарово-Лучинского Владимир Радченко.
Напомним, до июля 2019 года на проспекте Чумбарово-Лучинского находилась небольшая часовня. По решению Октябрьского районного суда г. Архангельска постройка была снесена, как незаконная. По документам часовня значилась сувенирной лавкой.
По мнению В. Радченко, отмашку на снос часовни дали бывший архангельский архиерей Даниил (Доровских) и его казначей Серафима (Голубка), после того как им было отказано в передачи земельного участка епархии.
Работа растянулась на два месяца, православные купала и кресты сносили уроженцы Средней Азии. Вероятно, неправославного вероисповедания. Все это происходило на глазах у прохожих, в том числе иностранных туристов.
«Из оставшихся фрагментов фундамента мы устроили небольшую насыпь, около которой два раза в неделю совершаем акафисты святителю Николаю Чудотворцу и святому отроку Артемию Веркольскому. Иногда для поклонения верующим выносим древний Крест-мощевик», - рассказал В. Радченко.
В конце прошлого года митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий согласовал эскиз будущего храма и дал благословение на его возведение. Строительство храма анонсировал архангельский градоначальник Игорь Годзиш. В настоящее время, идет согласование с городом архитектурно-планировочного задания.
«Новый храм, как и разрушенная в июле прошлого года часовня, будет освящен в честь святого отрока Артемия Веркольского. Это будет небольшая шатровая церковь, выполненная в традициях древнерусского каменного зодчества», - подчеркнул собеседник агентства.
В XVI – XVII вв. на месте будущего храма находилось стрелецкое кладбище. До революции, совсем рядом стоял соборный храм с двумя престолами: в честь Рождества Христова и Рождества Пресвятой Богородицы. С 1996-го по 2000 год в часовне с благословения епископа Пантелеимона размещалось подворье возрождённого Артемиево-Веркольского монастыря. Несколько раз богослужения совершал покойный епископ Тихон (Степанов).
(на фото: пшеница на месте снесенной часовни и насыпь из фрагментов фундамента)