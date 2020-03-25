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Коронавирус в Архангельской области на 6.09: +78 за сутки

По данным регионального оперштаба, за последние сутки на территории Поморья выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом.

Новая «география» ковида:

  • 37 архангелогородцев;
  • 9 северодвинцев, три из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
  • 7 жителей Котласского района;
  • 6 — в Вилегодском районе;
  • по 3 — в Вельском, Ленском и Приморском районах;
  • по 2 — в Виноградовском, Устьянском и Холмогорском районах;
  • по одному — в Новодвинске, Красноборском, Няндомском и Плесецком районах.

Выздоровели за сутки 39 человек (ровно в два раза меньше), всего — 9669.

 

06 сентябрь 12:52 | : Будни

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