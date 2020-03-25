Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ОНФ отведал бесплатное горячее питание в архангельских школах

Активисты Общероссийского народного фронта в первую неделю нового учебного года приступили к мониторингу организацию горячего питания младших школьников в школах Архангельска. Общественники оценили, как стартовал процесс организации бесплатного горячего питания в двух городских школах.

Активисты ОНФ остались довольны организацией питания в школах №10, №33. Детей в этих школах кормят вкусно и качественно. В первые дни учебы в меню была творожная запеканка, котлета с макаронами, бутерброды, чай, выпечка.

«Мы увидели, что младшие школьники с удовольствием обедали. На горячее питание предусмотрено федеральное финансирование. Инициатива организации бесплатного горячего питания поступила от президента страны, лидера ОНФ Владимира Путина. – Понимаем, как это важно, особенно в период сложившейся ситуации с пандемией коронавируса. – Теперь, можно с уверенностью сказать, что наши младшие школьники всегда будут накормлены, независимо от того, какая обстановка в семье», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Александр Кузнецов.

Напомним, с 1 сентября в Поморье будут обеспечены горячим питанием 53 тысячи учащихся первых и четвертых классов. На эти цели из федерального бюджета выделено 240 млн руб, еще 88 млн рублей поступило из областного бюджета.

 

03 сентябрь 11:52 | : Будни

Главные новости


Хорошо, что нам завтра не в школу. Невесёлые мысли к 1 сентября
«Я хотел бы снимать в Архангельске». Эрик Пол Эриксон – американский режиссёр, познавший Arctic Open
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (37)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20