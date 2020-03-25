ОНФ отведал бесплатное горячее питание в архангельских школах

Активисты Общероссийского народного фронта в первую неделю нового учебного года приступили к мониторингу организацию горячего питания младших школьников в школах Архангельска. Общественники оценили, как стартовал процесс организации бесплатного горячего питания в двух городских школах.
Активисты ОНФ остались довольны организацией питания в школах №10, №33. Детей в этих школах кормят вкусно и качественно. В первые дни учебы в меню была творожная запеканка, котлета с макаронами, бутерброды, чай, выпечка.
«Мы увидели, что младшие школьники с удовольствием обедали. На горячее питание предусмотрено федеральное финансирование. Инициатива организации бесплатного горячего питания поступила от президента страны, лидера ОНФ Владимира Путина. – Понимаем, как это важно, особенно в период сложившейся ситуации с пандемией коронавируса. – Теперь, можно с уверенностью сказать, что наши младшие школьники всегда будут накормлены, независимо от того, какая обстановка в семье», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Александр Кузнецов.
Напомним, с 1 сентября в Поморье будут обеспечены горячим питанием 53 тысячи учащихся первых и четвертых классов. На эти цели из федерального бюджета выделено 240 млн руб, еще 88 млн рублей поступило из областного бюджета.