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Осенью Соловки откроются для туристов только на два заезда

Туристические компании начали рекламировать тур «Золотая осень на Соловках».

Увы, но этой осенью из-за пандемии коронавируса на Соловецкий архипелаг планируется всего два заезда – 10 и 17 сентября. С предупреждением – количество мест ограничено.

Организаторы предупреждают потенциальных клиентов - в случае продолжения требования об обязательном наличии справок об отсутствии заболевания коронавирусом или наличия антител, туроператор берет на себя организацию прохождения теста в Кеми организованно для своих групп туристов и оплачивает их стоимость

О проблемах туристического бизнеса на Соловках, связанных с эпидемическими ограничениями, читайте в материале независимого гида Олега Кодолы.

20 август 08:40 | : Будни

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