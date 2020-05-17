Осенью Соловки откроются для туристов только на два заезда

Туристические компании начали рекламировать тур «Золотая осень на Соловках».
Увы, но этой осенью из-за пандемии коронавируса на Соловецкий архипелаг планируется всего два заезда – 10 и 17 сентября. С предупреждением – количество мест ограничено.
Организаторы предупреждают потенциальных клиентов - в случае продолжения требования об обязательном наличии справок об отсутствии заболевания коронавирусом или наличия антител, туроператор берет на себя организацию прохождения теста в Кеми организованно для своих групп туристов и оплачивает их стоимость
О проблемах туристического бизнеса на Соловках, связанных с эпидемическими ограничениями, читайте в материале независимого гида Олега Кодолы.