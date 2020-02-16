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Правдоруб Чистяков уходит с поста руководителя пресс-центра Архангельского МЧС

Об этом Дмитрий Чистяков сообщил в своем видеообращении, размещенном в социальных сетях.

Уходит по возрасту (45) и за выслугой лет, как и принято в его ведомстве.

По его словам, он покидает эту должность с чувством выполненного долга, так как в своей работе всегда руководствовался внутренними убеждениями, а не только корпоративными интересами.

Напомним, майор МЧС Чистяков частенько выступал в роли ньюсмейкера, был самым беспокойным и неравнодушным человеком на должности руководителя пресс-службы силового ведомства, не раз находился под угрозой увольнения.  В частности, он первый начал открыто говорить о безобразиях, творимых «беженцами с Донбасса», размещенными на территории Архангельска. Не единожды местная общественность подписывала письма в его защиту.

Кроме того, Дмитрий известный общественник, не оставляющий попыток организовать в областной столице специализированный парк для выгула собак.

Редакция ИА RUSNORD от души желает своему коллеге успехов на новом поприще… которое он обязательно найдет.

 (фото из сложных времен Дмитрия Чистякова)

 

05 август 17:12 | : Будни

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