Правдоруб Чистяков уходит с поста руководителя пресс-центра Архангельского МЧС

Об этом Дмитрий Чистяков сообщил в своем видеообращении, размещенном в социальных сетях.
Уходит по возрасту (45) и за выслугой лет, как и принято в его ведомстве.
По его словам, он покидает эту должность с чувством выполненного долга, так как в своей работе всегда руководствовался внутренними убеждениями, а не только корпоративными интересами.
Напомним, майор МЧС Чистяков частенько выступал в роли ньюсмейкера, был самым беспокойным и неравнодушным человеком на должности руководителя пресс-службы силового ведомства, не раз находился под угрозой увольнения. В частности, он первый начал открыто говорить о безобразиях, творимых «беженцами с Донбасса», размещенными на территории Архангельска. Не единожды местная общественность подписывала письма в его защиту.
Кроме того, Дмитрий известный общественник, не оставляющий попыток организовать в областной столице специализированный парк для выгула собак.
Редакция ИА RUSNORD от души желает своему коллеге успехов на новом поприще… которое он обязательно найдет.
(фото из сложных времен Дмитрия Чистякова)