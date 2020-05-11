Диких северных оленей взяли на фотоприцел в архангельском заказнике

Камеры установлены в западной части Двинско-Пинежского заказника для выявления летних мест обитания дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу России. Фотоловушки установлены Всемирным фондом дикой природы (WWF) при содействии ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области» и ГК «Титан». Данные автоматических камер помогут специалистам в работе по мониторингу и сохранению оленя в регионе.
Созданный в прошлом году при активном участии WWF России Двинско-Пинежский заказник – одно из немногих мест в Архангельской области, где сохранился дикий северный олень. Этот редкий вид уцелел здесь благодаря удаленности и ненарушенности крупного участка старовозрастных хвойных лесов. Создание заказника дало оленю, численность которого за последние два десятка лет резко сократилась из-за вырубки лесов и браконьерства, дополнительный шанс на выживание.
«В результате многочисленных экспедиций экспертами подтверждено наличие на территории Двинско-Пинежского заказника дикого северного оленя, однако данных крайне мало. Фотоловушки помогут получить важные сведения о численности и состоянии обитающей в заказнике группировки, местах обитания и путях миграции оленей. Кроме того, камеры выполняют и антибраконьерскую функцию, фиксируя возможные неправомерные действия охотников», - отметил координатор проектов Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Андрей Копытов.
Восемь камер установлены в местах обитания оленей, выявленных на основе анализа космоснимков высокого разрешения. На них видна характерная сеть тропинок, которые формируются в местах, где в летний период кормятся олени. Вблизи запланированных мест установки камер практически везде были встречены свежие следы животных. На месте удалось выявить новые оленьи тропы, на одной из них также установлена камера.
Работа по сохранению дикого северного оленя в Архангельской области началась в 2019 году по инициативе WWF и при участии, научных организаций, лесопромышленных компаний и региональных органов власти. В ноябре прошлого года десять фотоловушек были установлены в Красноборском районе области, в Шиловском заказнике. Первый опыт оказался удачным – специалисты получили почти 2500 видео- и фотоматерилов, позволяющих сделать выводы о состоянии обитающей в заказнике группировки.
По мнению экспертов WWF, для сохранения оленя в Архангельской области необходимо прежде всего выявить места обитания и пути миграции животных, оптимизировать режим лесопользования в таких районах, а также уменьшить беспокойство со стороны людей, усилить борьбу с браконьерством.
«Мигрирующие животные не признают границ регионов и свободно перемещаются между ними. Поэтому для оценки стабильности популяции дикого северного оленя так важно выявить связь между его различными группировками, а наиболее эффективно сохранить редкий вид лучше всего помогут скоординированные действия региональных органов власти регионов присутствия оленя на Северо-Западе: Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа, Республик Коми и Карелия, природопользователей, а также повышение уровня жизни и сознательности местного населения, - подчеркнул руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Николай Ларионов.