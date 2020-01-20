Где ты, плато? В Архангельской области опять больше заболевших, чем выздоровевших

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье инфицированы коронавирусом 119 человек и только 74 считаются поправившимися.
Из новых страдальцев:
59 архангелогородцев;
42 северодвинца, из них 10 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
10 жителей Ленского района;
3 новых случая зафиксировано в Виноградовском районе;
2 – в Котласском;
1 – в Верхнетоемском, Мезенском и Приморском районах.
Комиссией по разбору летальных случаев рассмотрено суммарно 45 материалов, в отношении 28 погибших пациентов установлено, что причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19; в отношении 17 человек причиной смерти признаны хронические заболевания.
Актуальная частушка:
Вышел зайка на плато,
Сразу чувствует – не то…