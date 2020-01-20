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Где ты, плато? В Архангельской области опять больше заболевших, чем выздоровевших

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье инфицированы коронавирусом 119 человек и только 74 считаются поправившимися.

Из новых страдальцев:

59 архангелогородцев;

42 северодвинца, из них 10 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

10 жителей Ленского района;

3 новых случая зафиксировано в Виноградовском районе;

2 – в Котласском; 

1 – в Верхнетоемском, Мезенском и Приморском районах.

Комиссией по разбору летальных случаев рассмотрено суммарно 45 материалов, в отношении 28 погибших пациентов установлено, что причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19; в отношении 17 человек причиной смерти признаны хронические заболевания.

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Сразу чувствует – не то…

02 июль 15:45 | : Будни

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