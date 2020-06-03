На 30 июня в Архангельской области заразились коронавирусом 5674 человека. Новые данные

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье были инфицированы вирусом ковид еще 118 человек. Их общее число составляет 5674.
Выздоровели 139 (2664).
Новые больные выявлены в следующих МО:
33 - в Архангельске;
32 - в Северодвинске, из них 12 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
22 - в Новодвинске;
8 - в Вельском районе;
5 – в Холмогорском;
по 4 - в Котласском и Устьянском районах;
3 – в Виноградовском районе;
по 2 – в Няндомском и Мезенском районах;
по одному – в Приморском, Красноборском и Шенкурском районах