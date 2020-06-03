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На 30 июня в Архангельской области заразились коронавирусом 5674 человека. Новые данные

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье были инфицированы вирусом ковид еще 118 человек. Их общее число составляет 5674.

Выздоровели 139 (2664).

Новые больные выявлены в следующих МО:

33 - в Архангельске;

32 - в Северодвинске, из них 12 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

22 - в Новодвинске;

8 - в Вельском районе;

5 – в Холмогорском;

по 4 - в Котласском и Устьянском районах;

3 – в Виноградовском районе;

по 2 – в Няндомском и Мезенском районах;

по одному – в Приморском, Красноборском и Шенкурском районах

30 июнь 15:34 | : Будни

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