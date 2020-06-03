Архангельские активисты ОНФ помогают выжить дому до расселения

Эксперты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились в управляющую компанию, обслуживающую дом №348 на Ленинградском проспекте в региональном центре, с просьбой укрепить фундамент жилого здания. Обеспокоенные жильцы деревянного многоквартирного дома сообщили общественникам об аварийном состоянии строения, капремонт которого планируется лишь через 20 лет. Активисты ОНФ разъяснили гражданам, как добиться строительной экспертизы для признания дома аварийным.
Эксперты ОНФ обследовали дом 1958 г. постройки и пришли к выводу, что здание находится в аварийном состоянии и капитальному ремонту не подлежит. Об этом факте общественники сообщили региональному оператору по ремонту многоквартирных домов, так как дом занесен в программу капитального ремонта на 2040 г. Активисты ОНФ также направили обращение в управляющую компанию «Тандем», с просьбой дополнительно укрепить фундамент дома на Ленинградском проспекте – это поможет сохранить дом до расселения.
«Безусловно, в этом доме рассчитывать на длительное проживание нельзя. Он аварийный. Нужно его таковым признать, и тогда через три-четыре года жильцы смогут получить новое социальное жилье. А пока нужно максимально сохранить дом, тем более что все жильцы к этому стремятся. В доме работают все коммуникации, управляющей компании необходимо укрепить строение дополнительными городками, тогда люди смогут в нем прожить до переселения», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Архангельской области Сергей Альбицкий.
Он отметил, что в городе сложилась серьезная ситуация с обрушением ветхих деревянных домов – только за последние два месяца три деревянных дома сошли со свай. По мнению эксперта, необходимо, чтобы городские власти выделили в отдельный реестр потенциально опасные дома и провели комплекс мероприятий по их укреплению. На это не потребуется больших средств, люди смогут прожить в своих домах до расселения.
«Если дом «поедет» со свай, людям негде будет жить. Им придется брать квартиры в наем или пойти жить в городской маневренный фонд. Что такое маневренный фонд, мы знаем. Он представляет собой неблагоустроенное, неотремонтированное жилье, в котором не только жить, а даже находиться неприятно. В прошлом году общественники обращались в администрацию города с призывом привести данный жилищный фонд в порядок. Конкретного ответа ОНФ так и не получил», – подчеркнул Альбицкий.