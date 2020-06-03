Региональный оперштаб признал 14 смертей от коронавируса в Поморье

На проходящей в эти минуты в Архангельске сессии областного Собрания одним из центральных моментов стал доклад руководителя оперативного штаба Артема Вахрушева (он же замгубернатора по социалке) о реальной ситуации с пандемией коронавируса в регионе.
Предвосхищая вопросы депутатов, почему так разнятся данные местного оперштаба с федеральным в части количества летальных исходов, докладчик сообщил буквально следующее:
— Изменилась статистика по зарегистрированным смертям. Связано это с тем, что достаточно активно коллеги, я имею в виду экспертный совет, работает. По результатам экспертиз сегодня у нас 12 подтверждённых смертей и две ещё в ближайшее время будут зарегистрированы. Решение об этом принимается комиссионно по результатам проведённых экспертиз.
Напомним, до этого региональный оперштаб напирал на то, что смерть от коронавируса и смерть пациента, у которого в списке заболеваний значилась инфекция от ковида, суть не одно и то же, каждый случай нуждается в долгом исследовании и подтверждении (как будто заключения патологоанатома недостаточно).
Отметим, что федеральный оперштаб в своих сводках в графе «смерти» ставит напротив Архангельской области цифру 32…