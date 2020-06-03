О святых, лжестарцах и коронавирусе

Учреждение президентом России медали святителя Луки Крымского — повод вспомнить о настоящем отношении Церкви к эпидемиям, считают в правозащитном центре возглавляемого Патриархом Всемирного русского народного собора.
«Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) внес большой вклад в развитие науки, став символом православного врача и покровителем российской медицины. Сейчас, в дни продолжающейся пандемии, считаем важным напомнить, что его вера не входила в противоречие со строго научными методами врачевания. Святитель Лука использовал антисептики, оперировал в маске и никогда не заявлял, что искренняя вера в Бога позволяет пренебрегать гигиеной», — говорится в заявлении правозащитников.
«Это очень важно помнить тем, кто сейчас следует советам лжестарцев, распространяющих бредни про коронавирус и призывающих своих чад к ненужному риску. Лженаука, особенно в форме конспирологических теорий, противна православному духу и забывать об этом смертельно опасно», — сказано в документе.
Как сообщалось, суд Екатеринбургской епархии рассматривает дело духовника Среднеуральского монастыря схиигумена Сергия (Романова), который назвал пандемию коронавируса мифом и проклял тех, кто закрывает храмы для профилактики заражения. Епархия запретила схиигумена в служении. Наряду с этим Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена, а именно распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Священнику грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.
На прошлой неделе схиигумен Сергий со своими сторонниками, по сообщениям местных СМИ, фактически захватил Среднеуральский женский монастырь и призвал Патриарха Кирилла сложить полномочия.
(по материалам Архангельской епархии)