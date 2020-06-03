Архангельск и Северодвинск остаются центрами заболеваемости на территории Поморья

По данным регионального оперштаба, прошедшие сутки принесли в регион 124 новых случая заболеваемости коронавирусом. Всего за все время пандемии были инфицированы 4 755 человек.
«Лидеры» все те же:
- 49 архангелогородцев;
- 56 северодвинцев, из них 24 — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
- 5 новых случаев зарегистрировано в Няндомском районе;
- по 4 — в Вельском и Пинежском районах;
- 2 — в Котласском;
по одному — в Коношском, Мезенском, Каргопольском и Приморском районах.
Но есть и обнадеживающая новость - из 419 аппаратов ИВЛ, имеющихся в наличие у регионального Минздрава на сегодня задействованы только 27. К ним подключены пациенты в тяжёлом состоянии.