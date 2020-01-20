Оппозиция требует не выключать горячую воду в болеющем Северодвинске

Сразу две политические партии, ПАРНАС и «Яблоко», обратились к властям города корабелов с призывом не выключать горячее водоснабжение в самый разгар пандемии коронавируса.
Мотивируют они это тем, что «у многих больных повышенная температура, а соблюдать гигиенические нормы без горячей воды гораздо сложнее. Такая же ситуация сейчас и в переполненных больницах города».
Напомним, что на данный момент в Северодвинске, кроме главной напасти, свирепствует эпидемия ОРВИ - 4,5 тысячи заболевших, находящихся в основном в домашних условиях. К этому солидному числу можно прибавить тех, кто за ними ухаживает, а также детсадовцев, школьников и студентов, чьи учреждения закрыты (переведены на удаленку).