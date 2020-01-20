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Оппозиция требует не выключать горячую воду в болеющем Северодвинске

Сразу две политические партии, ПАРНАС и «Яблоко», обратились к властям города корабелов с призывом не выключать горячее водоснабжение в самый разгар пандемии коронавируса.

Мотивируют они это тем, что «у многих больных повышенная температура, а соблюдать гигиенические нормы без горячей воды гораздо сложнее. Такая же ситуация сейчас и в переполненных больницах города».

Напомним, что на данный момент в Северодвинске, кроме главной напасти, свирепствует эпидемия ОРВИ - 4,5 тысячи заболевших, находящихся в основном в домашних условиях. К этому солидному числу можно прибавить тех, кто за ними ухаживает, а также детсадовцев, школьников и студентов, чьи учреждения закрыты (переведены на удаленку).

 

08 июнь 07:55 | : Будни

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