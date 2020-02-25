С улиц Архангельска убирают самовольную рекламу

Отделом по рекламе департамента градостроительства администрации Архангельска ведется работа по борьбе с незаконной рекламой, установленной на территории города. Очередной рейд по выявлению таких конструкций состоялся вчера.
С начала текущего года специалистами депаратмента была подготовлена и направлена в администрации территориальных округов информация о 67 самовольно установленных малогабаритных рекламных конструкциях. К числу последних относятся вывески, плакаты и стенды, размещенные на деревьях и столбах, вкопанные в землю и т.п.
Наибольшее количество предписаний пришлось на Исакогорский округ – 15 фактов. Также самовольные конструкции были выявлены в округах Октябрьский, Ломоносовский, Соломбальский, Северный, Майская горка и Варавино-Фактория.
На текущий момент усилиями администраций округов убрано 48 из 67 незаконно установленных рекламных сооружений. Работа по выявлению и ликвидации самовольной рекламы
Напомним, в один из прошедших праздничных дней мэр Архангельска Игорь Годзиш проехал по городским округам с целью инспекции подготовки к празднованию Дня Победы и был неприятно удивлен количеством незаконных рекламных конструкций. В тоже время проведенный в апреле конкурс на аренду рекламных мест был признан несостоявшимся из-за отсутствия спроса на предлагаемые лоты. Ох, и любит народ халяву…