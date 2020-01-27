От 10 кг картошки до одного лимончика. ОНФ Архангельской области развивает волонтерство в условиях самоизоляции пожилых людей

В Архангельской области к работе волонтерского штаба акции #МыВместе по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям подключились не только волонтеры и представители власти, но и архангельское отделение Сбербанка России, и еженедельник «Аргументы и факты».
Добровольцам предоставлены автомобили для быстрого передвижения, а работающих продолжительное время волонтеров теперь обеспечивают горячим, вкусным питанием. Защитные маски доставили в волонтерский штаб сотрудники Сбербанка, представители печатного издания привезли свежие газеты для горожан, находящихся на самоизоляции.
В настоящее время на платформе #МыВместе в Архангельской области зарегистрировалось около 350 добровольцев.
«Работа по оказанию помощи людям в период распространения коронавируса идет в постоянном режиме, более 50 студентов-медиков сегодня присоединились к волонтерскому движению #МыВместе. При этом ребята продолжают учиться дистанционно», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова.
По словам руководителя исполкома ОНФ в Архангельской области Юрия Шалаурова, у волонтеров есть трудности в доставке льготных лекарств пожилым людям.
«Мы будем обращаться в профильные ведомства за помощью. Необходимо, чтобы в поликлиниках начали выдавать рецепты на приобретение льготных лекарств волонтерам-медикам по бейджам акции «МыВместе». Сейчас одинокие пожилые люди и ветераны не могут сами забрать рецепты – они не выходят из дома», – пояснил Шалауров.
Напомним, что акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Заявки о помощи пожилым и маломобильным гражданам принимаются на федеральной горячей линии 8 (800) 200-34-11. Через горячую линию или на сайте мывместе2020 можно предложить свою помощь или стать волонтером.