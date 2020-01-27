Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск: Пока дети сидят по домам…

В детском саду №121 «Золушка» продолжается плановый ремонт теневых навесов. В прошлом году были полностью восстановлены две веранды групп № 11,12, отремонтирована веранда на прогулочном участке группы № 5.

Сейчас веранда для прогулок двух групп №№ 1,2 подготовлена подрядной организацией для ремонта: полностью будет произведена полностью замена несущих стоек и крыши теневого навеса. Работы проводятся за счет средств учреждения. В апреле начнется ремонт веранды для групп №№ 9,10. Средства на обновление выделены из городского бюджета.

Вопрос безопасности воспитанников находится на постоянном контроле администрации учреждения.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

 

24 март 10:48 | : Будни

Главные новости


Бумеранг. Бывший следователь по делу Алексея Баринова получил 12 лет
Кто подставил «Чайку»? Валентина Терешкова – трагедия женщины во власти
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (221)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20