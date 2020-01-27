Архангельск: Пока дети сидят по домам…

В детском саду №121 «Золушка» продолжается плановый ремонт теневых навесов. В прошлом году были полностью восстановлены две веранды групп № 11,12, отремонтирована веранда на прогулочном участке группы № 5.
Сейчас веранда для прогулок двух групп №№ 1,2 подготовлена подрядной организацией для ремонта: полностью будет произведена полностью замена несущих стоек и крыши теневого навеса. Работы проводятся за счет средств учреждения. В апреле начнется ремонт веранды для групп №№ 9,10. Средства на обновление выделены из городского бюджета.
Вопрос безопасности воспитанников находится на постоянном контроле администрации учреждения.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)