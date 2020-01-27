Сводки о здоровье Игоря Скубенко: Шестые сутки самоизоляции… полет нормальный

Сообщения о состоянии здоровья главы администрации Северодвинска от регионального Штаба по борьбе с коронавирусом поступают ежесуточно.
Последнее: — Состояние здоровья Игоря Васильевича хорошее. Никаких симптомов болезни нет. Чувствует себя замечательно. Дистанционно ведёт работу.
Жители города корабелов вздохнули с облегчением и пожелали своему мэру быстрейшего выхода на работу.
Напомним, вернувшийся из деловой поездки по Объединенной Германии глава города, кующего атомный подводный щит своей Родины, проявил гражданскую сознательность и самоизолировался от общества. Руководить муниципалитетом он продолжает с домашнего адреса при помощи новейших информационных технологий.
Редакция присоединяется к пожеланиям горожан.
(коллаж ИА «Эхо севера»)