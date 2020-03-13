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Ответственное решение. Глава Северодвинска самоизолировался из-за угрозы заражения коронавирусом

На днях Игорь Скубенко и Михаил Старожилов (спикер местного горсовета) вернулись из деловой поездки заграницу, где они перенимали опыт управления городами одной из самых развитых стран Старой Европы.

Как раз в это время Германия объявила о самоизоляции в связи с нарастающей пандемией коронавируса.

Глава города корабелов последовал этому примеру, о чем оповести со своей странички в соцсети:

«Друзья, буквально накануне Германия попала в список стран, после посещения которых Роспотребнадзором рекомендуется двухнедельный режим самоизоляции с контролем медиков по коронавирусу. Буду выполнять, что рекомендуют. Две предстоящие недели проведу на домашнем режиме, беру для этого отпуск, тем более что и по графику должен был уйти через несколько дней. Чувствую себя хорошо, никаких проблем со здоровьем не испытываю. Придётся две недели дистанционно взаимодействовать с коллегами. Я на телефоне, ВКонтакте, обращайтесь».

Как мы сообщали ранее, многие коммерческие фирмы из-за той же напасти переводят своих сотрудников на удаленку (работу с домашнего компьютера и телефона).

Редакция желает Игорю Васильевичу здоровья… и удачи.

14 март 10:52 | : Будни

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