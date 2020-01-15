В Устьянском р-не Архангельской области бабушки рубятся в хоккей (восьмимартовское)

Игрокам в команде «Устьяночка» от 52 до 80 лет. Большинство встали на коньки в весьма преклонном возрасте.
Посмотрели, как внуки с азартом гоняют шайбу, и сами захотели попробовать. И получилось! Даже нашли себе тренершу, да не простую, а 12-кратную чемпионку России Марию Онолбаеву.
«Шок для меня, - делится своими первыми впечатлениями наставница отважных пенсионерок. - Первый раз был шок. Но самое интересное, что они до этого и сейчас ходят в фитнес-зал. Я до этого их увидела. Я была поражена. Бабушки, да еще и в фитнес зал ходят, штанги тягают, ничего себе. А когда еще на лед напросились».
Сначала играли в ватных штанах и самодельной защите. Сейчас обзавелись формой… судя по всему, помог им в этом лесопромышленный «король» Устьянского района Владимир Буторин, большой любитель неожиданных проектов (собирается стоить у себя в районе северный Голливуд).
Хоккеистки на пенсии сыграли уже свой первый официальный матч с более молодой по возрасту (но не духом) командой. И выиграли его за счет задора и воли к победе.