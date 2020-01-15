Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Устьянском р-не Архангельской области бабушки рубятся в хоккей (восьмимартовское)

Игрокам в команде «Устьяночка» от 52 до 80 лет. Большинство встали на коньки в весьма преклонном возрасте.

Посмотрели, как внуки с азартом гоняют шайбу, и сами захотели попробовать. И получилось! Даже нашли себе тренершу, да не простую, а 12-кратную чемпионку России Марию Онолбаеву.

«Шок для меня, - делится своими первыми впечатлениями наставница отважных пенсионерок. - Первый раз был шок. Но самое интересное, что они до этого и сейчас ходят в фитнес-зал. Я до этого их увидела. Я была поражена. Бабушки, да еще и в фитнес зал ходят, штанги тягают, ничего себе. А когда еще на лед напросились».

Сначала играли в ватных штанах и самодельной защите. Сейчас обзавелись формой… судя по всему, помог им в этом лесопромышленный «король» Устьянского района Владимир Буторин, большой любитель неожиданных проектов (собирается стоить у себя в районе северный Голливуд).

Хоккеистки на пенсии сыграли уже свой первый официальный матч с более молодой по возрасту (но не духом) командой. И выиграли его за счет задора и воли к победе.

08 март 11:52 | : Будни

Главные новости


«Прекратить травлю!». Евгений Ревенко вступился за коллегу Юркова
Юрий Шевелев: «Мы готовы к сотрудничеству». Бывший вице-губернатор возвращается в Архангельск
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (71)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20