ОНФ в Архангельской области: Глубинка тоже имеет право на лекарства!

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в Архангельское областное собрание депутатов с предложением инициировать законопроект по созданию передвижных пунктов доставки лекарственных препаратов в отдаленные села региона. Поводом для обращения стали жалобы жителей этих населенных пунктов на недостаточное лекарственное обеспечение. С наболевшей проблемой они обратились на прямую линию с президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным, которая состоялась летом 2019 г.
В прошлом году в работу с обращениями включились активисты и эксперты ОНФ, представители всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», министерство здравоохранения Архангельской области, а также некоммерческие организации.
Как рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филипп Варзумов, на прямую линию с президентом России поступило несколько обращений от жителей населенных пунктов Онежского, Вельского и Мезенского районов, которые не могут получить лекарства, в том числе и льготные, по причине их отсутствия в ФАПах и аптеках. За медикаментами гражданам приходится отправляться в районные центры по бездорожью за десятки километров.
«А в ряде населенных пунктов даже аптек нет. Например, в поселке Пасьва Вельского района в настоящее время проживают около 60 льготников, которые могут получить лекарства только в расположенном в 100 километрах городе Вельске. ОНФ обратился к региональному парламенту с просьбой инициировать законопроект по организации передвижных пунктов доставки медикаментов в отдаленные населенные пункты», – сказал Варзумов.
Общественники также предложили выработать требования к пунктам доставки лекарств. По мнению волонтерского штаба, такой способ решения проблемы позволит обеспечить нуждающихся медикаментами и будет менее затратным, чем открытие «убыточных» аптек или адаптация ФАПов под новые требования для выдачи лекарств.