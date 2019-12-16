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"Тут и до суда недалеко". ОНФ изучает ямочный ремонт в Архангельске

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта направили обращение в прокуратуру Архангельска с просьбой провести проверку исполнения муниципального контракта на выполнение ямочного ремонта дорог в областном центре. После проведенного мониторинга эксперты тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пришли к выводу, что ямочный ремонт подрядчик выполняет недобросовестно. Общественники отметили, что администрация города не следит за качеством выполненных работ и не ведет претензионную работу.

В ходе мониторинга экспертами ОНФ выявлены нарушения технологии выполнения ремонтных работ. Согласно муниципальному контракту, подрядчик при выполнении работ по ямочному ремонту с использованием литого асфальтобетона обязан произвести разломку и обрубку краев выбоин, очистить выбоины с продувкой сжатым воздухом, произвести укладку и разравнивание литой асфальтобетонной смеси, а также посыпку высевками и затирку райбовкой. Перечисленные требования к ремонту дорог не выполняются.

Так, общественники зафиксировали, что на проспекте Троицком, улице Гагарина, у поселка Силикатный работники подрядной организации просто сваливали асфальтобетонную смесь в места выбоин на дорогах, прямо на обледеневшую поверхность, и прихлопывали ее лопатами.

«Совершенно очевидно, что ямы вскоре обнажатся снова. С приходом весны это будет особенно заметно. Работа исполнителя муниципального контракта стоимостью 34 миллиона рублей подвергалась критике со стороны общественников и раньше, но исправления ситуации пока не произошло. Безусловно, мы держим на контроле выполнение дорожного ремонта в областном центре», –  прокомментировал активист ОНФ в Архангельской области Андрей Коноплев.

30 январь 13:07 | : Будни / Скандалы

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