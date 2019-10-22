Через холод, войну и репрессии. Судьбы династий священников Севера

«Я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них». А. Пушкин
Нынешний 2019 год – юбилейный и для Пустозерска. 520 лет прошло со дня появления на землях заполярных первого северного форпоста Российского государства. Это письмо пришло в нашу газету из Вологды – от уроженки округа Анны Мозголиной. В нём мало эмоций, главное – хроника, судьбы людей.
Открытие родословной
В нашей семье знали, что прадед Николай Иванович Попов, священник Пустозерского прихода, был из духовного сословия. Но, изучая документы государственного архива Архангельской области, открыла для себя, что и его отец – священник Иоанн Андреевич Попов – также жил на ненецкой земле и служил здесь. Сначала учителем Куйской церковно-приходской школы, а потом священником в Куйской Георгиевской церкви и в Пустозерской Преображенской церкви Мезенского уезда. До пятого колена сейчас мы помним предков по линии прадеда – Николая Ивановича Попова, и знаем уже о четырёх поколениях священников в этом роду.
Священник Иоанн Попов
Родился в 1848 году. В клировой ведомости Куйской Георгиевской церкви V Мезенского благочиния Архангельской епархии за 1885 год значится, что настоятель церкви – священник Иоанн Андреевич Попов 38 лет, диаконский сын, родом из Верюжской Введенской церкви Вельского уезда Вологодской епархии. Окончил Вельское духовное училище, Вологодскую духовную семинарию.
С 12 февраля 1868 года состоял штатным диаконом, затем с 1874 года псаломщиком Верюжской Введенской церкви. А с 12 ноября 1884 года с разрешения Преосвященнейшего Серапиона был учителем при Куйской церковно-приходской школе. В семействе у него – жена Текуса Ивановна, родом из Явенской Покровской церкви Кадниковского уезда Вологодской епархии, священническая дочь, дети их: Николай (на 1885 год) 16 лет – обучается в 1-м классе Архангельской духовной семинарии, Александра 13 лет и Клавдия 11 лет – учатся в Архангельском епархиальном женском училище, Феогност 8 лет и Мария 7 лет – учатся в Куйской церковно-приходской школе, младшему Палладию 5 лет.
С 1885 года священник Иван Андреевич Попов стал настоятелем Куйской Георгиевской церкви V Мезенского благочиния Архангельской епархии, с 1889 года – священник Пустозерской Преображенской церкви, с 5 октября 1892 года перемещён в Карьепольский приход Пинежского уезда.
В 1885 году он поступил на учёбу в Архангельскую духовную семинарию, которую успешно окончил по I разряду в 1892 году, после чего был определён преподавателем в Пустозерскую церковно-приходскую школу. Затем Николай сменил отца на месте священника в Пустозерском приходе.
В 1893 году Николай Иванович Попов обвенчался с Агнией Михайловной Макаровой, священнической дочерью, о чём имеется актовая запись № 4 от 18 апреля 1893 года в метрической книге Благовещенской церкви города Архангельска.
С 1885 года священник Иван Андреевич Попов стал настоятелем Куйской Георгиевской церкви V Мезенского благочиния Архангельской епархии, с 1889 года – священник Пустозерской Преображенской церкви, с 5 октября 1892 года перемещён в Карьепольский приход Пинежского уезда.
В 1885 году он поступил на учёбу в Архангельскую духовную семинарию, которую успешно окончил по I разряду в 1892 году, после чего был определён преподавателем в Пустозерскую церковно-приходскую школу. Затем Николай сменил отца на месте священника в Пустозерском приходе.
В 1893 году Николай Иванович Попов обвенчался с Агнией Михайловной Макаровой, священнической дочерью, о чём имеется актовая запись № 4 от 18 апреля 1893 года в метрической книге Благовещенской церкви города Архангельска.
Агния Михайловна окончила Архангельское епархиальное училище, после работала учительницей Чевакинской церковно-приходской школы.
Попов Николай Иванович 26 апреля 1893 года был рукоположен в сан священника к церкви Пустозерского прихода Печорского уезда.
В 1895 году ему объявлена Архипастырская благодарность за труды по ремонтировке церквей, в 1896-м награждён набедренником, в 1901-м – скуфьей, в 1912 году орденом Св. Анны III степени, в 1915-м – наперсным крестом от Синода выдаваемым.
Пустозерский священник Николай Попов упоминается в отчёте экспедиции А. П. Ушакова по исследованию селений Печорского уезда в 1903 году, опубликованном в Архангельских епархиальных ведомостях за 1904 год. Вот что пишет участник экспедиции – врач С. В. Мартынов:
«Около церкви (В Пустозерске. – Прим. авт.) стоит огромный деревянный крест с вырезанной на нём старинной надписью, разобрать которую почти невозможно. Только с большими усилиями и затруднениями, да и то с помощью местного священника, удалось различить, что поставлен на память потомству в 1778 году мещанином мезенского уезда Протопоповым. Действительно ли, как гласит предание, стоял он на месте сожжения знаменитого протопопа – в точности неизвестно. Только благодаря тому, что священник городка Пустозерска, отец Николай Попов, оказался просвещённым человеком, дорожащим остатками старины, этот крест не погиб, а был перенесён к церкви и сохраняется до наших дней на память о прошлых временах. Та дощечка, на которой осталась ещё возможность и профану прочесть вырезанные старинные буквы, тщательно сохраняется ныне (в церковной ризнице) вместе с древними книгами, иконами…»
Священник Попов Николай Иванович служил в Пустозерском приходе около сорока лет. Его семья проживала в двухэтажном церковно-причтовом доме рядом с церковью. В метрических книгах Пустозерского прихода III Печорского благочиния за 1895–1910 годы имеются актовые записи о рождении детей Николая Ивановича и Агнии Михайловны Поповых: Евгений – 18 января 1895 года, Пётр – 22 сентября 1898 года, Стефан – 28 декабря 1902 года и младший сын Иоанн – 21 марта 1910 года.
Старший сын Евгений пошёл по стопам отца и деда – окончил в 1916 году курс Архангельской духовной семинарии.
Смутные времена...
Документы госархива НАО свидетельствуют, что с конца 1920 по 1923 год Николай Иванович Попов служил волостным статистиком. Есть удостоверение, а также письмо следующего содержания:
«Николай Иванович! Вы всегда так хорошо исполняли работу волстатистика, что было бы очень жаль, если бы Вы отказались. Ваша работа была первой по аккуратности. Конечно, теперь большинство волстатистиков откажется работать, а без них всё встанет. Инструкции о новой политике ещё не получены, посланы почтой. Из телеграммы губернии не видно, как дальше поступать. Поэтому, когда будут получены инструкции, я сообщу о Вашей дальнейшей работе и её оплате. Было бы очень нежелательно, если бы Вы отказались и дальше давать сведения. Сообщите Игумнову (Тельвисочный священник Герман Игумнов. – Прим. авт.), что за январь он тоже должен получить паёк в 30 фунтов. М. Семериков».
По воспоминаниям пустозерца Александра Михайловича Спирихина, семья у них была крепкая, дружная, работящая. Матушка Агния Михайловна – большая рукодельница, хорошо шила, вышивала.
В начале 20-х годов прошлого века, когда начались гонения на церковь и церковнослужителей, Поповых выселили из дома и лишили избирательного голоса. Семья переехала в Устье и поселилась в доме, купленном у Домны Ивановны Безумовой. Дом был крепкий с подвалами, обшит вагонкой, покрашен белой краской. Из четырёх комнат одна остаётся за хозяйкой. После переезда в Устье отец Николай ещё некоторое время продолжал службу в церковном приходе, затем его заменил священник Александр Михайлов из Куйской церкви.
Нажим и гонения продолжались и в Устье: купленный дом отобрали и заняли под кооперативно-торговое училище. Старшие сыновья Евгений и Степан уехали в Архангельск. Поповы вынуждены были уйти жить в дом к Марии Ивановне Усачёвой.
Николай Иванович Попов умер 19 апреля 1934 года. Сын Пётр уехал в Мурманск. С матерью Агнией Михайловной остался младший сын Иван. Он вступил в Усть-городецкий колхоз им. Микояна, построил дом, в июне 1937 года привёз молодую жену – Олимпиаду, родились двое детей: дочь Алевтина (моя мама) и сын Евгений.
Агния Михайловна Попова умерла 5 февраля 1937 года и похоронена в Устье рядом с мужем. На месте их захоронения поставлены кресты.
Мой дедушка, Попов Иван Николаевич, был призван 12 января 1942 года на фронт. Воевал под Ленинградом на Волховском направлении. Пропал без вести в апреле (августе) 1942 года. Светлая им всем память.
(по материалам Архангельской епархии)