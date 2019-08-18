В Кенозерье обнаружено чудо природы

Учёные обследовали треть территории Кенозерского национального парка, прежде чем найти следы жизнедеятельности грызуна.
Зверёк занесён в Красную книгу Архангельской области и нескольких других регионов. Он редко спускается с деревьев, очень осторожен и ведёт ночной образ жизни, поэтому увидеть его сложно даже специалистам.
«Летяга живёт в старых лесах-осинниках с присутствием ели, где много дуплистых деревьев и есть семена. Несмотря на то, что у нас на территории много таких старых осинников, мы обнаружили помёт этого животного только в одном месте — в районе Малого Порженского озера», — отметил научный сотрудник Кенозерского национального парка Александр Козыкин.
Там, где обнаружены следы летяги, исследователи установили фотоловушку. Теперь сотрудники Парка будут ждать «портрет» неуловимого грызуна.