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В Архангельске стартует программа по бесплатной проверке зрения

В октябре по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается День зрения, который призван привлечь внимание к проблемам людей с заболеваниями глаз и нарушением зрения. Сеть оптик «Счастливый взгляд» как эксперт в области офтальмологии поддерживает данное начинание.

С 10 по 16 октября в салонах оптики сети «Счастливый взгляд» бесплатно проверят зрение и предоставят скидку 30% на весь ассортимент.

Процедура проверки зрения проводится на специальном аппарате – авторефрактометре. Он позволяет определить наличие близорукости или дальнозоркости, оценивает остроту зрения на разных расстояниях. Офтальмологи в «Счастливом взгляде» не только проведут диагностику, но и расскажут посетителям о том, как правильно ухаживать за глазами.

К участию в проекте приглашаются все желающие. О возможности проверки детей до 18 лет нужно уточнить по телефону горячей линии. Диагностика необходима, даже если на данный момент у человека стопроцентное зрение. Такую проверку врачи советуют проходить один раз в год. Если же зрение начинает ухудшаться, нужно обращаться к специалистам раз в полгода.

«По мнению офтальмологов, недокоррекция зрения у взрослых может приводить к повышению внутриглазного давления (глаукомы), а у детей влияет на развитие амблиопии («ленивый глаз»). Поэтому очень важно проводить своевременную и качественную диагностику, которая позволит выявить возможные проблемы и решить их на ранних стадиях, – комментирует главный врач сети салонов оптики «Счастливый взгляд», врач офтальмолог высшей категории Ирина Шикалович. – Всемирный день зрения – хороший повод позаботиться о своем здоровье и пройти профилактическую проверку с целью предупреждения развития серьезных заболеваний».

В прошлом году в течение 5 дней «Счастливый взгляд» проверил зрение 10 387 людям по всей России.

В рамках акции можно приобрести очки со скидкой 30%, в том числе солнцезащитные и брендовые оправы Ray-Ban, Vogue, Ted Baker, Pepe Jeans, Versace, Furla, Guess и др.

Бесплатная проверка зрения проводится во всех салонах сети оптик «Счастливый взгляд».

Подробнее узнать о программе диагностики зрения можно в салонах у консультантов, по телефону горячей линии 8 800 555 666 7 или на сайте компании.

Адреса салонов оптики «Счастливый Взгляд» в Архангельске:

  • Воскресенская ул., д. 20, ТК «Титан Арена»
  • Ленинградский пр., д. 38, ТК «Макси»
  • Троицкий пр., д. 17, ТК «Европарк»
  • Северодвинск, Архангельское ш., 120, ТК «Макси»
  • Советская ул., д.25, ТК «Соломбала Молл»

 

Возможно наличие противопоказаний к применению и использованию методов диагностики, необходимо получить консультацию специалистов.  

08 октябрь 15:22 | : Будни

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