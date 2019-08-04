Виктор Павленко: Геннадий Попов был летописцем морской славы Архангельска. Прощание с ветераном

Член Совета Федерации Виктор Павленко выразил соболезнование в связи с кончиной Почетного гражданина города Геннадия Павловича Попова.
«С глубоким прискорбием узнал печальное известие о том, что Геннадий Павлович ушел из жизни. Это был необыкновенный, замечательный человек, бесконечно преданный нашему Архангельску. Выпускник Североморского высшего военно-морского училища, он посвятил свою жизнь флоту: сначала службе, а затем созданию и развитию музея истории Архангельского мореходного училища им. капитана В.И. Воронина. Для многих северян Геннадий Попов стал примером служения и отношения к своему делу, неутомимым краеведом, летописцем Поморской столицы. Им написаны книги, которые бережно хранят ее славное прошлое. Не случайно Геннадий Павлович был участником делегации Архангельска на вручении нашему городу грамоты о присвоении почетного звания Город воинской славы. Он много сделал для того, чтобы Архангельск получил эту заслуженную награду. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Геннадия Павловича Попова. Вечная память!».