Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Виктор Павленко: Геннадий Попов был летописцем морской славы Архангельска. Прощание с ветераном

Член Совета Федерации Виктор Павленко выразил соболезнование в связи с кончиной Почетного гражданина города Геннадия Павловича Попова.

 

«С глубоким прискорбием узнал печальное известие о том, что Геннадий Павлович ушел из жизни. Это был необыкновенный, замечательный человек, бесконечно преданный нашему Архангельску. Выпускник Североморского высшего военно-морского училища, он посвятил свою жизнь флоту: сначала службе, а затем созданию и развитию музея истории Архангельского мореходного училища им. капитана В.И. Воронина. Для многих северян Геннадий Попов стал примером служения и отношения к своему делу, неутомимым краеведом, летописцем Поморской столицы. Им написаны книги, которые бережно хранят ее славное прошлое. Не случайно Геннадий Павлович был участником делегации Архангельска на вручении нашему городу грамоты о присвоении почетного звания Город воинской славы. Он много сделал для того, чтобы Архангельск получил эту заслуженную награду. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Геннадия Павловича Попова. Вечная память!».

02 октябрь 13:10 | : Будни

Главные новости


За всё отвечает Президент? Что на самом деле происходит в Сольвычегодске (паралич местной власти)
Почему вымерзает Сольвычегодск? Взгляд извне
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (26)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20