Погибших на полигоне под Северодвинском ядерщиков наградят (посмертно)

Об этом сообщил директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков. Как выяснилось на третий день после трагедии, все погибшие имели отношение к ядерному центру, что в расположен Сарове ЗАТО на территории Нижегородской области.
Их имена: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.
Костюков назвал их научной элитой своего учреждения и национальными героями.
Впрочем, решения о награждении принимаются на другом, более высоком уровне.
Напомним, трагедия на морском испытательном полигоне в Нёноксе, что в 40 км от Северодвинска, произошла в минувшей четверг и до сих пор обрастает слухами. Наблюдатели в этом винят режим секретности, установленный Минобороны РФ.