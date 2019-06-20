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Погибших на полигоне под Северодвинском ядерщиков наградят (посмертно)

Об этом сообщил директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков. Как выяснилось на третий день после трагедии, все погибшие имели отношение к ядерному центру, что в расположен Сарове ЗАТО на территории Нижегородской области.

Их имена: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

Костюков назвал их научной элитой своего учреждения и национальными героями.

Впрочем, решения о награждении принимаются на другом, более высоком уровне.

Напомним, трагедия на морском испытательном полигоне в Нёноксе, что в 40 км от Северодвинска, произошла в минувшей четверг и до сих пор обрастает слухами. Наблюдатели в этом винят режим секретности, установленный Минобороны РФ.

12 август 12:13 | : Будни

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