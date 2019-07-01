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День ВМФ в Архангельске: плохая погода, бездарная организация, проплаченные провокации

День Военно-Морского флота в этом году в Архангельске начался с испортившейся погоды – после нескольких (всего) по-летнему теплых дней в Поморье пришли настоящие осенние холода.

Если с утра в столице области прошли торжественные мероприятия (парады и пр.), то, по свидетельству наблюдателей, после полудня праздника в городе не ощущалось совсем. На улицах ставшая привычной тишина и отсутствие музыки, создающей соответствующее настроение.

Одной из главных фишек Дня ВМФ должен был стать анонсированный плац-концерт духовых оркестров перед зданием Драматического театра им. Ломоносова, что в Петровского парке. Увы, из-за плохой погоды действо перенесли под крышу Дома народного творчества… но не оповестили об этом любителей музыки. И это в век современных коммуникаций!

Редакция узнала от собственных источников в архангельской мэрии, что на этот раз организацией праздника почему-то занималась областная администрация…

Также сразу несколько местных СМИ отметили ряд провокаций на торжественных мероприятиях. Так, во время приветственного слова митрополита Даниила раздались отрежиссированные призывы отправить губернатора Орлова в отставку. Как выяснили журналисты у скандирующей школоты, с ними за это пообещали расплатиться.

29 июль 07:55 | : Будни / Культура / Скандалы

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