Богослужение должно быть «внутренне согретым»

В Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга прошел круглый стол «Богослужение и молитва как средоточие жизни монашеского братства». Форум собрал участников из епархий Северо-Западного федерального округа.
Глава отдела по монастырям и монашеству Архангельской епархии игумен Варлаам (Дульский) прочитал на конференции доклад митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила.
Текст владыки привлек внимание участников круглого стола к двум основным группам проблем, связанных с приготовлением священномонашествующего к богослужению, сообщается на сайте monasterium.ru: «Первая проблема — слишком будничное, автоматическое отправление богослужений. Монастырские богослужения должны служить для всех образцом. Для того чтобы этого достичь, братия монастырей, проходящих становление, должна иметь возможность посещать другие обители, где существует традиция, и участвовать в образцовых службах, где на деле происходит одухотворение богослужения христианским духом. Служба должна быть "внутренне согретой" — это дает возможность братии почувствовать свое единение во Христе, — особо подчеркнул в своем докладе владыка. — Благодаря усилиям, которые прилагает Синодальный отдел по монастырям и монашеству, ситуация замкнутости монастырей начинает постепенно меняться. Но, не имея подобного живого общения, в монастырях практически не знают, чем живет православное иночество и в мире, и даже в других епархиях. Очень важно, чтобы архиереи, игумены и игумении приглашали в обители людей со значительным духовным опытом, которые в беседах с насельниками могли бы "возгревать тепло и желание участия в службе"».
Вторая проблема — внутренние неустройства, препятствующие монаху отнестись к совершению службы как к центральному делу своей жизни. «В докладе архипастыря среди названы пренебрежение психологической совместимостью при установлении богослужебной чреды и назначении сослужащих; невнимание к физическому состоянию клирика, порой перегруженного тяжелыми послушаниями в дни совершения служб и не имеющего возможности внутренне подготовиться. Сама же подготовка должна обязательно включать в себя погружение в духовный смысл происходящего, а также грамотно поставленную исповедь, так как не секрет, что многие монашествующие в священном сане годами не исповедуются. С этим связано и формирование в монашеской общине обстановки доверия друг к другу. Последнее, на чем остановился владыка Даниил, – важность для неслужащей братии по возможности часто причащаться за Литургиями ежедневного круга», — сообщается на сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству.
Отметим, что организаторами круглого стола выступили Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви, Комиссия Межсоборного присутствия по организации жизни монастырей и монашества, Воскресенский Новодевичий монастырь Санкт-Петербурга.
В президиуме собрания присутствовали: епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; епископ Солнечногорский Алексий; епископ Петергофский Силуан; игумен Варлаам (Дульский), руководитель отдела по монастырям и монашеству Архангельской епархии; игумения София (Силина), настоятельница Воскресенского Новодевичьего женского монастыря Санкт-Петербурга, секретарь Комиссии Межсоборного присутствия по организации жизни монастырей и монашества; игумения Домника (Коробейникова), настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря Екатеринбурга.
(по материалам Архангельской епархии)