Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске собаки вырыли таблички, запрещающие им гулять?

Коллеги из ИА «Эхо севера», мониторящие улицы Архангельска, обнаружили поваленными таблички, запрещающие выгуливать собак на газонах. Теперь лежат в траве, родимые, практически на всем протяжении набережной Северной Двины.

Пока ответственность за содеянное на себя никто не взял…

…но, как полагают наблюдатели, с учетом врожденной дисциплинированности и законопослушности собачников, это сделали сами собаки (при хорошо тренированных задних лапах это несложно).

Напомним, инициатива установить по всему центру города таблички с перечеркнутой фигурой лучшего друга человека исходила от главы Октябрьского округа областной столицы г-на Калинина, ранее обещавшего укомплектовать подведомственную территорию специальными контейнерами, метелками и совочками.

В своем репортаже на собачью тему «Вести Поморья» назвали таблички не «запретительными», а «уведомительными». Ну, уведомили… могут и полежать.

(фото ИА «Эхо севера»)

 

04 июль 11:47 | : Будни

Видеозал


«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (36)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20