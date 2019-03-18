В Архангельске собаки вырыли таблички, запрещающие им гулять?

Коллеги из ИА «Эхо севера», мониторящие улицы Архангельска, обнаружили поваленными таблички, запрещающие выгуливать собак на газонах. Теперь лежат в траве, родимые, практически на всем протяжении набережной Северной Двины.
Пока ответственность за содеянное на себя никто не взял…
…но, как полагают наблюдатели, с учетом врожденной дисциплинированности и законопослушности собачников, это сделали сами собаки (при хорошо тренированных задних лапах это несложно).
Напомним, инициатива установить по всему центру города таблички с перечеркнутой фигурой лучшего друга человека исходила от главы Октябрьского округа областной столицы г-на Калинина, ранее обещавшего укомплектовать подведомственную территорию специальными контейнерами, метелками и совочками.
В своем репортаже на собачью тему «Вести Поморья» назвали таблички не «запретительными», а «уведомительными». Ну, уведомили… могут и полежать.
(фото ИА «Эхо севера»)