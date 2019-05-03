Если нет домика в деревне. Депутаты АрхГорДумы проверили готовность летних лагерей дневного пребывания

Дети, как известно, наше всё (и даже впереди нацпроектов). Их летний отдых, долгожданные длинные каникулы – дело святое во все исторические периоды.
Хорошо, когда есть добрая бабушка в деревне – речка, лес и пятизвездочный деревенский all inclusive. А у кого нет… и у родителей отпуск только осенью? И пионерское лето в далеком прошлом.
Зато только на территории Архангельска в самый теплый сезон открывается более 60 лагерей дневного пребывания, где планируют отдохнуть 4232 ребенка… причем 500 из них находятся в сложной жизненной ситуации (официальная формулировка).
На этой неделе городские депутаты совместно с представителями администрации захотели проверить их готовность к высокому сезону.
Объектами исследования были выбраны несколько учебных заведений. Так, Мария Харченко (ЛДПР) и Сергей Пономарев («Единая Россия») посетили лагеря при гимназии №3 и школе №17. В первой прекрасно и с пользой для своего развития проведут время одаренные дети (профиль всего учебного заведения) – творческие занятия, эстетическое развитие, поощрение лидерских качеств. Во второй предпочтение отдано технике и азам военной подготовки (физическая культура подразумевается).
Слово самим народным избранникам.
Мария Харченко:
- В городском бюджете текущего года сумма средств на детский отдых была значительно нами увеличена. Это позволило улучшить питание детей, сделать их отдых более разнообразным и насыщенным. По итогам детской летней оздоровительной кампании мы с Администрацией города обязательно подведем итоги, чтобы при формировании бюджета на 2020 год предусмотреть финансирование в том объеме, который необходим для организации полноценного детского летнего отдыха. На детях экономить недопустимо!
Сергей Пономарев:
- Вместе с заместителем Главы города по социальным вопросам Светланой Скомороховой и депутатами областного Собрания посетили два детских оздоровительных лагеря. Не могу не отметить их великолепную организацию, дети очень довольны, а это главное. В городе есть спрос на такой отдых, поэтому сотрудники лагерей стараются не только оздоровить детей, но и разнообразить досуг ребят.
Другим днем еще одна группа парламентариев осмотрела на предмет готовности школы №50 и №43, а также Центр допобразования «Контакт».
Михаил Блохин (ЛДПР и школьный историк):
- Первым объектом нашей рабочей поездки стала школа №50. В целом, к организации оздоровительного лагеря школа подошла хорошо. На смене отдыхает порядка 240 ребят. Им обеспечено качественное и вкусное питание, об этом нам сообщили сами дети, что немаловажно. Также мы стали свидетелями одного из развлекательных мероприятий, которое посвящено теме "Раздельного сбора мусора". В школе оборудованы спортивные площадки, каждому отряду выделены помещения. Единственный минус, по нашему мнению - это недостаточное освещение актового зала, но, как нам сообщили, этот недочет находится на стадии устранения.
Александр Афанасьев (КПРФ):
- Вторым объектом для знакомства стал клуб "Контакт", здесь на одной смене отдыхают порядка 50 ребят. Для них также организована культурная программа, с экскурсионными поездками. Что касается проблем, то они все те же, касаются сильно изношенной материально-технической базы. Они требуют незамедлительного решения. Также я считаю, что необходимо находить возможность не перекладывать материальные издержки, связанные с выездными мероприятиями, на плечи родителей, а решать их посредством договоренностей между различными учреждениями. Детский отдых необходимо держать на контроле, качество его организации влияет на правильное времяпрепровождение наших детей.
Ольга Синицкая (ЕР и директор школы):
- Детские оздоровительные лагеря пользуются спросом, на базе школы №43, как в прошлом, так и в этом году, отдыхают 90 человек. Наибольшая заинтересованность в ДОЛ существует у родителей начальной школы, если они не нашли другой возможности занять детей летом. Вообще в этом году у каждого из 62 лагерей в городе есть своя направленность, определенный профиль. У нас лагерь художественно-эстетической направленности, поэтому многие мероприятия связаны с заданным профилем. Эта смена называется "С нами в лето", для детей предложено много мероприятий для развития творческих способностей. Ну а проблемы, как и везде, касаются материально-технического обеспечения.
Также другой депутатской группой были осмотрены школы №8 и №36, плюс летний лагерь «Архангел», что расположен на о. Краснофлотский.
Общую оценку увиденном дал зампред Архангельской городской Думы Олег Черненко:
- В этом году организовано 64 ДОЛ, ежегодно их количество растет, как минимум, на одну единицу. Их финансирование также выросло по сравнению с прошлым годом почти на 32%. Общий их бюджет - 27, 5 миллионов рублей. 11 миллионов рублей - средства областного бюджета и 16 миллионов рублей - из городского. Радует, что повысились заработные платы у педагогов, занимающихся на площад ках, люди с большим энтузиазмом занимаются с детьми. В восьмой школе прошлись по отрядам, позанимались вместе с ребятами, посмотрели фильм о том, как они отдыхают, прокатились на самокатах, кому-то из депутатов школьники сделали татуировки. В "Архангеле" нам очень понравилось выступление курсантов, заметна качественная работа персонала, организующего досуг и военную подготовку. Хотелось бы отметить, что не во всех школах есть такие летние оздоровительные лагеря, желающим приходится идти в соседние школы. Поэтому, хотелось бы, чтобы при всех школах была возможность организовать такой досуг для детей.
Согласитесь, редкое единодушие для людей разной политической ориентации.