Взмахни веслом! Глава Архангельска оценил место будущего гребного канала

Глава Архангельска Игорь Годзиш побывал в Исакогорском детско-юношеском центре, на базе которого работает летний детский лагерь. Сейчас в его посещают 40 ребят, которые ежедневно практикуют навыки гребли на байдарках.
Сейчас на территории ДЮЦа завершилось возведение эллинга для хранения байдарок и другого спортивного инвентаря. Таким образом, идет формирование базы, на которой начинающие спортсмены будут совершенствовать свое мастерство.
Председатель правления региональной Федерации гребли на байдарках и каноэ Иван Воронцов рассказал градоначальнику, что благодаря президентскому гранту в размере 1,4 миллиона рублей удалось закупить необходимое снаряжение для полноценных и продуктивных занятий. На эти средства были приобретены тренажер для имитации гребли, лодка класса «дракон», 10 одиночных байдарок и весла к ним, 2 посадочных плота, 2 шлюпки и 20 спасательных жилетов. Все это будет использовано для спортивной подготовки воспитанников Исакогорского ДЮЦ.
- Также благодаря поддержке властей города и администрации Исакогорского округа идет благоустройство прибрежной территории ДЮЦа, что тоже очень важно. В самом детско-юношеском центре греблей постоянно занимаются более 130 детей в трех группах, - отметил Иван Воронцов.
По его словам, в будущем планируется организовать гребной канал в акватории реки Цигломинка, чтобы в дальнейшем там можно было официально проводить все спортивные состязания. Для этого предстоит внести изменения в генплан Архангельска, однако руководство областной Федерации гребли полно решимости осуществить самые амбициозные замыслы по развитию и популяризации гребного спорта в нашем городе.
- Радует, что Исакогорский ДЮЦ в последнее время развивается – это видно и по возрождению лыжной базы «Саломаты», и по восстановлению спортзала в Цигломени. Безусловно, что школа гребли на базе центра также является важным звеном в этой цепочке. Здорово, что здесь обучается такое количество ребят, которым предстоит преумножать спортивную славу России и Архангельска. И наша задача – сделать все возможное для содействия в подготовке будущих чемпионов, - подчеркнул Игорь Годзиш.
Глава Архангельска пообщался и с начинающими спортсменами, которые в этот момент отрабатывали свои навыки на тренировке. Воспитанница ДЮЦа Злата Антрушина ходит на байдарках только первый год, но уже успела очень полюбить данное занятие.
- Очень хорошо, что у нас появилось новое снаряжение, что теперь мы плаваем на новых лодках, которые более скоростные по сравнению со старыми. Я хочу и дальше посвящать свое свободное время гребле, даже если и не стану чемпионкой – ведь это очень полезный и замечательный вид спорта, - резюмировала юная архангелогородка.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)