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Олег Черненко: Когда что-то строите, думайте о детях

На тему благоустройства придворовых территорий размышляет заместитель председателя Архангельской ГорДумы Олег Черненко (депутатская межфракционная группа "Майская горка"):

- К сожалению, когда наши граждане просят городскую администрацию или депутатов установить у них во дворе детскую площадку, они зачастую не задумываются, кто потом за этой площадкой будет ухаживать. Так получилось с двором многоэтажки на Галушина, 14, где в 2012 году по просьбе жильцов было установлено оборудование за бюджетный счёт.

В мою приемную недавно поступила жалоба на недопустимое состояние этой детской площадки: все «результаты» снегоуборочных работ свалены прямо на территории игровой зоны. Заявителей интересовал вопрос: кто должен убирать снежные насыпи, которые сделали детскую площадку недоступной для прогулок.

Оказалось, что ТСЖ не считает себя обязанным убирать эту территорию, не входящую в состав общего имущества. Администрация округа также не имеет ни прав, ни средств на уборку данного земельного участка. Активных жильцов для самостоятельной очистки площадки от снега тоже не нашлось. Так и продолжается перекладывание ответственности друг на друга...

Надеюсь, что в 2019 году эта чехарда прекратится: этот двор вошёл в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». После проведения благоустройства детской площадки последняя должна будет войти в состав общего имущества ТСЖ «Родонит». Тогда жители и смогут требовать ее соответствующего зимнего (всесезонного) содержания при условии, если на общем собрании примут соответствующее решение об установлении за то платы.

Ну, а пока, получается, существующие снежные кучи убирать никто не хочет и не обязан. Хорошо, что есть активные ребята из Молодежного Совета округа, которые, узнав о проблеме, сегодня, как смогли, почистили данную площадку - и теперь детям есть хоть какая-то возможность погулять во дворе.

27 март 11:24 | : Будни

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