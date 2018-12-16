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Средь сугробов - лето. Теперь в Архангельске можно почувствовать себя как на пляже

В округе Майская горка торжественно открыли центр пляжных видов спорта BORA BORA. Теперь у архангелогородцев появилась прекрасная возможность в холодную погоду оказаться на теплом песке, чтобы активно и с пользой провести своё свободное время.

На церемонии красную ленточку перерезали автор проекта Дмитрий Журавлев, председатель регионального правительства области Алексей Алсуфьев и глава Архангельска Игорь Годзиш. Новый спорткомплекс построен на Карпогорской улице. Здесь имеется все для любителей пляжных видов спорта: хорошо оборудованные площадки, удобные душевые и раздевалки, из которых есть прямой выход на песок. Центр универсален – внутри него можно играть не только в волейбол, но и в пляжный футбол, регби, баскетбол. Кроме того, на втором этаже расположились зал кудо, игровая комната для малышей и уютное кафе для посетителей. 

Глава Архангельска Игорь Годзиш отметил, что такой центр пляжных видов спорта уникален не только для города и области, но и для страны в целом.

- Это первый подобный центр, построенный с нуля. В других городах объекты такого рода открывались в переоборудованных зданиях. Здесь все продумано до мелочей, потому что владельцы и организаторы центра сами увлекаются пляжным волейболом, они прекрасно знают, что нужно, чтобы обеспечить максимальный комфорт для посетителей. Столица Поморья получила прекрасный объект, где смогут заниматься как титулованные спортсмены, так и любители. Здесь поблизости очень много новостроек, и этот спортивный центр - часть инфраструктуры активно застраивающегося округа, - подчеркнул Игорь Годзиш.

Открывая центр BORA BORA, инициатор проекта Дмитрий Журавлев рассказал об истории строительства. Идея возведения комплекса возникла в августе 2017 года, после проведения очередного 8-го фестиваля пляжного волейбола в Архангельске. Строительство было начато в мае 2018-го и завершено в рекордно короткие сроки.

Волейболисты из разных городов, среди которых и члены молодежной сборной России, устроили показательные выступления. Все они отметили высокое качество песка, хорошую высоту потолков и комфортные условия для игры. В центр BORA BORA завезен специальный кварцевый песок, обладающий высокими гигиеническими свойствами. Он подогревается, и от пола идет нагрев всего здания.

Всего на песчаном поле одновременно могут находиться до 60 человек, все пространство поделено на несколько игровых площадок. Арендовать площадку, рассчитанную на восемь игроков, может любой желающий за почасовую оплату. Центр BORA BORA открыт для горожан всех возрастов – площадки можно использовать не только для игры, но и в качестве большой песочницы для малышей.   

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

04 март 11:32 | : Будни

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