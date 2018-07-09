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Архангельск не вошел в список самых пьющих городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством ZOOM MARKET в октябре 2018 года жители Саратова, Ханты-Мансийска и Перми возглавили рейтинг самых пьющих городов России.

Далее следуют такие города как: Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Иркутск, Воронеж, Липецк, Краснодар, Москва, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Самара, Омск, Владивосток, Нижний Новгород и Казань

Жителям 25 городов задавали три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?

Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.

 

23 октябрь 10:48 | : Будни

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