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Неужели правда?! Москва расплачивается с Архангельской областью за свой мусор кремлевскими елями

Из Архангельска в Москву доставлены саженцы голубых (другое название – кремлевских) елей количеством 150 штук.

Уже известны место, куда будет высажена первая партия: голубые украсят газон рядом с Центром муниципальных услуг.

Этим саженцам кремлевской голубой ели уже 11 лет. Этот вид очень ценится ландшафтными дизайнерами за свой внешний вид: вечнозеленое растение отлично смотрится в любое время года. Кроме того, оно является пылеустойчивым и хорошо приживается в городской среде.

Одновременно в социальных сетях поползли слухи о том, что кремлевскими елями Москва якобы рассчитывается с Архангельской областью за свой мусор. Мол, в лесистом Ленском районе они все равно незаметны, зато будут радовать глаз жителям и гостям областной столицы.

 (на фото: это пока они маленькие... а будут ого-го)

10 октябрь 11:25 | : Будни

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