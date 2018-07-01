"Зарусье" или "Гвардейский"? Заканчивается голосование по новому парку

С начала августа на сайте городской администрации стартовал опрос общественного мнения: горожане выбирают имя новому парку, который строится по программе «Формирование комфортной городской среды» за кинотеатром «Русь». Чтобы дать возможность высказать мнение архангелогородцам, которые в первой половине месяца находились в отпуске, голосование продлено до 31 августа.

Строительство парка отдыха, адаптированного для горожан с ограниченными возможностями здоровья, началось 12 июля. Пустырь на ул. 23-й Гвардейской дивизии за кинотеатром «Русь» к 1 октября должен превратиться в полноценный парк отдыха. Здесь появятся прогулочные и велосипедные дорожки, газоны, деревья и кустарники, площадка с тренажерами, наружное освещение.

Какое название получит новый парк, решат жители города. Голосование закончится в 12.00 31 августа.

Напомним, что главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток, памятуя обещания, данные ему депутатом-единороссом Виктором Зарей, предложил свое оригинальное название – «Инвалидная слободка»… но оно не вошло в итоговое голосование.